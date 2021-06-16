中央政府遲遲無法取得足量的國外疫苗，引發民眾搶打亂象。國民黨16日公布最新民調指出，66％受訪民眾認為應該讓地方政府或民間企業出面協助取得。前民進黨立委林濁水貼文表示，國民黨民調說願打高端、聯亞的民眾，各只有22%、14%，實在有夠低。有網友稱不相信國民黨民調，林濁水則回說，現在兩黨的民調聲譽同樣都有問題。

林濁水16日在臉書貼文認為，從紅十字會、佛光山、印度、韓國等等的例子，全說明所謂中央政府買不到疫苗，要由民間，地方政府買，根本是假議題，未料民調居然有66%民眾支持。可見國民黨宣傳力有多強，執政黨的政策説服力有多麼無能。而蔡總統過度憂讒畏譏裝大方擺姿勢的態度，恐怕也值得檢討。

林濁水點出，國民黨民調說願打高端、聯亞的民眾，各只有22%、14%，實在有夠低。和兩個月前相比，真的是天差地遠，執政團隊得加油。

有一位網友表示，「我都不相信國民黨的民調，及他們現在做的任何事，扯台灣後腿而已。」林濁水回應說，「2000年前民進黨民調聲譽遠勝國民黨，以後逐漸被質疑，現在兩黨民調聲譽都同樣有問題。」

也有網友回應說，「中央買不到疫苗是事實啊，民間可以從經銷商買到疫苗也是事實啊！人民眼睛是雪亮的！一個很事實的事情大家都看得懂。」、「主要是因為政府一直吹，超前部署，到最後什麼都沒有。」、「太抬舉國民黨的能力了。」