新北市新店區64歲周姓男子因與確診者有接觸史，由新北市衛生局匡列為居家隔離者，今（10）日中午因衛生局聯絡不上，通知轄區新店分局派員到周男住處查訪，員警按門鈴無人回應，經聯繫周男弟弟用鑰匙開門，進入後發現男子已無生命跡象。

警方目前已將封鎖現場，後續將報請行政相驗，死因仍待進一步調查釐清。

(中時 )