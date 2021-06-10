新北市新店區64歲周姓男子因與確診者有接觸史，由新北市衛生局匡列為居家隔離者，今（10）日中午因衛生局聯絡不上，通知轄區新店分局派員到周男住處查訪，員警按門鈴無人回應，經聯繫周男弟弟用鑰匙開門，進入後發現男子已無生命跡象。

警方目前已將封鎖現場，後續將報請行政相驗，死因仍待進一步調查釐清。

台中公園日月湖驚見男浮屍 死因待查
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(中時 )

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