《商情》憂中國抑制通漲 期銅跌0.45％ 14:332021/06/10 時報資訊 呂方維 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 因全球最大金屬消費國中國，面臨原物料成本上漲，政府宣稱將加強對大宗商品市場價格的管控後，加劇投機買盤的擔憂，致周四倫敦(LME)銅價盤中下跌。今年迄今為止，LME和上海期貨交易所的銅價分別上漲了28%和22%皆屢創新高。 周四(6/10)截至台北時間14:00，倫敦金屬交易所(LME)三個月期銅價格下跌0.45%，報每公噸9,934美元，盤中最低一度報每公噸9,922美元。(商品行情網) 《港股》連跌6日後反彈 恆指漲0.5％ 人行行長易綱：預測CPI全年平均漲幅在2％以下 (時報資訊) #LME #銅價 #盤中 #周四 #中國 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《商情》獲利回吐 大豆跌1.2％ 10:352021/06/10 財經 《商情》憂供過於求 大馬棕櫚油挫逾4％ 09:442021/06/10 財經 通膨警報響起 大陸5月PPI增速9％ 逾12年高點 04:102021/06/10 財經要聞 《商情》料出口增 紐約期棉漲近一個月新高 10:012021/06/10 財經 高端疫苗解盲今揭曉 股票暫停交易 04:102021/06/10 焦點要聞 美散戶改炒Clover Health 5月底至今 狂飆近2倍 04:102021/06/10 全球財經 《其他電子》雙鴻5月營收月減7.4％ Q3業績重回成長路 10:352021/06/10 財經 《商情》成本壓力攀升 大阪橡膠回跌 11:262021/06/10 財經 《美股掃瞄》觀望通膨數據 美股小跌 08:532021/06/10 財經 《晨間解盤》回測月季線支撐 等待Fed結果(倫元投顧提供) 09:102021/06/10 財經 《玻陶股》5月營收創高無感 台玻變臉翻黑 12:172021/06/10 財經 財經熱門新聞 陽明、長榮、萬海EPS 30元是低標 專家：這訊號出現就殺進 - 財經 陸拒F-35戰機原料出口？拜登終於反擊了 - 財經 高端疫苗解盲在即 內行曝生技股「水很深」暗黑內幕 - 財經 鋼鐵族群倒地原因曝光 這次兇手是他 - 財經 手上有航運、鋼鐵注意 他洩密：明天別做錯了 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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