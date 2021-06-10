因全球最大金屬消費國中國，面臨原物料成本上漲，政府宣稱將加強對大宗商品市場價格的管控後，加劇投機買盤的擔憂，致周四倫敦(LME)銅價盤中下跌。今年迄今為止，LME和上海期貨交易所的銅價分別上漲了28%和22%皆屢創新高。

周四(6/10)截至台北時間14:00，倫敦金屬交易所(LME)三個月期銅價格下跌0.45%，報每公噸9,934美元，盤中最低一度報每公噸9,922美元。(商品行情網)

(時報資訊)