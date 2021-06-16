第二季即將進入尾聲，觀察投信公司所發行的海外區域型股票基金績效表現，根據Lipper資料顯示(統計至2021/06/11)，第二季以來，以新興市場股市漲幅最亮眼，整體而言，屬拉美、俄羅斯等與原物料走勢息息相關的基金績效傲視群倫，另外如中國、東協單一國家等亞股相關基金，表現也不俗，而表現出色的基金漲幅普遍可達雙位數。

資料來源：Lipper，統計至2021/06/11，單位%。

在原物料與能源價格走高，以及疫苗施打進度加速等多方因素推升之下，近期拉美股市明顯呈現齊揚走勢，特別是巴西、阿根廷股市近一月走勢勁揚，保德信拉丁美洲基金經理人曾訓億指出，阿根廷因債務疑慮緩和，加上拉美基金最大權值的巴西股市出現彈升，帶動拉美基金績效跟著水漲船高；若進一步分析各產業類股走勢，可明顯看出近月上漲類股主要集中在能源、消費、通訊族群等，而年迄今更以原物料產業表現最為強勢。

曾訓億進一步說明，目前拉美各國採購疫苗狀況順利，主要國家疫苗覆蓋人口比率已可完全覆蓋，配合國內疫苗接種意願較去年底相比出現顯著提升，只要疫苗施打狀況持續，則有助於拉美股市補漲行情的續航力，特別是拉美股票表現相對於其他市場仍落後，預期在景氣復甦題材逐步發酵下，有機會呈現補漲態勢。

雖然第二波疫情干擾拉美短期經濟數據表現，不過，曾訓億認為，從第一季拉美整體企業盈餘預估值上揚，整體EPS較去年同期大增66%的趨勢來看，隨著鐵礦砂、銅價、石油價格持續上漲帶動下，市場預期拉美整體企業EPS將在今、明兩年呈現明顯增長，進而帶動必需性消費、原物料、金融等為主要強勢產業。

除了拉美之外，亞洲股市展望也相對正面，保德信亞太基金經理人曾訓億指出，儘管近期部份亞洲區域疫情呈現升溫，亞太區域股市仍在上個月呈現明顯反彈，其中又以越南、印度與中國的彈升幅度最大，顯示各國為杜絕經濟再次受創，積極提升疫苗接種率，緩解市場對於疫情擴散的擔憂，且就整體新興市場而言，亞太區域經濟與企業體質亦較穩健，因此當市場因疫情擴散產生波動時，仍能持續吸引資金進駐，加速股市恢復動能。

曾訓億還說明，從獲利展望角度來看，亞太區高達60%的企業財報顯示今年首季獲利優於預期，隨著企業盈餘持續成長，將為亞太市場帶來中長期支撐，其中，數位科技與消費類股的獲利成長契機最值得期待。