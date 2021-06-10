【愛傳媒滾動力頻道專欄】曾有句經典名言寫道：「人生，就是由一連串的選擇與決定累積而成。」這句名言也猶如長駐曼徹斯特的台灣女企業家蔡惠玉大半生涯的縮影。

家裡以貨運生意起家，從基礎送貨、工廠生產、訂立合約到貨車司機的人事管理，蔡惠玉無不經手，從小面對年紀比自己長一倍的司機大哥，即使雙方碰上溝通協商的場合，蔡惠玉總是展現超齡的氣魄與之對應，這樣鮮明的人格特質也反應在她不同人生節點上，將挫折視為關卡，迎向不同回合的挑戰。

專科畢業後，她原本打算將半工半讀累積而來的40萬做為開設飲料店的創業基金，正當投入之際，開店朋友一席話，開啟她人生另一個選項的開關：「你真的想好自己要做什麼了嗎？開店之後，就真的很難離開了喔！」

背起包袱，蔡惠玉決定給自己一次遊歷世界的機會，當時帳戶僅有的40萬台幣剛好換算為一萬英鎊，足夠支應她踏上英國諾桑比大學求學之路的初期資金，她頭也不回地踏上征程，只是沒料到這一去就待了20多年。

融入英國的歷程如同多數異鄉人一般，曾經歷語言和文化隔閡的適應期，但與眾不同的是，畢業後她在原本投身的英國公司即將收場時，決定留下並在曼徹斯特創業，創業之間她也曾面臨親信離去，老客戶轉身背離的處境，但她的果敢和不輕言放棄的韌性再度幫自己渡過了難關，在鮮有女性創業家的科技產業打出一片天。

如今的她不只身為第一位獲選為「英國科技企業最佳典範」的臺灣女性，更是歷屆以「曼城台灣日」活動搭建英國與台灣文化相互交流的掌舵者，當台灣啤酒、珍珠奶茶的攤位，搭配鹹酥雞的香氣，襯著舞龍舞獅與電音三太子的樂舞在曼城市政廳廣場前熱鬧開席，在場所有的海外遊子和她常激動的紅了眼眶。

或許沒有人可以完美預測選擇將會帶自己前往何方，但遇見不同階段的蔡惠玉都會這麼與你分享：「為什麼要害怕呢？Just go for it!」讓行動帶著你的腳步往前，在探索之境未全然觸及之前，先放下否定自己「做不到」的恐懼吧！

作者為影片創作頻道

照片來源：滾動力頻道截圖。

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(中時新聞網)