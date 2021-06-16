在這個經濟壓力爆炸的時代，許多人都希望能靠著樂透一夕致富，但即使中了頭獎還是會因為某些因素跌落谷底。英國一名男子曾經在23歲時獲得樂透頭彩，還靠著投資賺進大把鈔票，一舉登上「富翁」的行列，但近日他卻被人拍到滿手污泥、在工地裡搬運水泥的落魄模樣。

根據英國媒體《鏡報》的報導，英國48歲男子卡爾克朗普頓（Karl ­Crompton）過去曾經只是一名公司的實習生，每週收入只有100英鎊（約新台幣3900元），但在23歲時卻因為一張樂透而翻轉人生。當卡爾得知自己獲得1,100萬英鎊（約新台幣4.2億）大獎時相當驚訝，但他沒有因此大肆揮霍，他除了用這筆獎金為家人與自己買下一棟莊園及豪車外，其餘的獎金都拿去投資房地產，以自身的努力加上獨特的投資眼光在英國各地購買房產，成功建立起自己的「出租帝國」，卡爾也因此身價翻漲至2200萬英鎊（約新台幣8.5億），被當時的媒體譽為「英國最合格的黃金單身漢」。

卡爾克朗普頓33歲時，順利的與當時的女友妮可羅奇（Nicole Roach）結婚，過著令人稱羨的家庭幸福生活，沒想到14年後的他卻傳出已經與妻子離婚，並被人拍到近況。只見卡爾滿臉鬍渣、表情哀愁，穿著一件T恤及運動短褲，在一處工地中推著水泥車來回奔跑，不少人猜測他與妻子離婚後被迫另尋住處，因此才會被拍到他正急著建造自己房子的狼狽模樣，至於他的龐大財產會與妻子如何做分割，也讓外界眾說紛紜。