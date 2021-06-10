新冠疫情持續發酵中，不僅確診民眾已破萬人，同時死亡人數也突破三百大關。行政院長蘇貞昌與陳時中部長日前終於在立法院公開道歉，承認防疫工作確有不足之處。而針對立法委員 蔣萬安質詢追問政府編列疫苗採購預算議題，質疑國產疫苗是否有「不被國際認證」的風險？對此，衛福部長陳時中坦言「有，當然有」，未來會提醒民眾，該疫苗在世界上的狀況是如何。

國民黨發言人陳偉杰認為，從蘇貞昌及陳時中的道歉內容來看，是表達對於國人生命消逝的惋惜與不捨，想藉此告訴民眾自己尚有一些人道關懷精神。但追根究柢來看，民進黨政府有無針對一連串防疫疏失及策略錯誤而道歉呢？沒有！完全沒有！陳偉杰接續表示，陳時中公開承認國產疫苗有「不被國際認證」的風險，這代表他心知肚明策略上有錯誤，但「頭已洗下去了」，只能將它洗完，這不是眼睜睜的施政錯誤嗎？一旦不被國際認證，將來在國內一面施打，一面還要告訴民眾：「我們的疫苗沒有國際認證喔！你自己要看清楚想明白！」這讓民眾情何以堪？

針對蔣萬安再質疑，若國產疫苗解盲失敗，政府是否有備案？陳時中對此回應，政府到現在都有一直積極跟國外談，只要有可能性的我們都會把它簽下來。發言人陳偉杰指出，這代表不管解盲成功或失敗，原本的態度都會持續，他根本沒有所謂的備案。陳偉杰強調，民進黨政府未來的作法就是邊走邊看，等待「#國際友人」協助，等待地方政府有效控制疫情，等待可能不被認證的國產疫苗會有幫助。然後期待每天的統計數字下降，再來對網路及媒體帶風向，發布對疫情趨緩有利的資訊，來安撫民眾焦慮的情緒，一旦讓民調止跌回升，就故態復萌、依然故我了。

陳偉杰表示，民進黨政府根本不可能承認錯誤，他們將疫情歸咎於「天災」，甚至推責給大陸，一旦承認錯誤就是「人禍」，那是要鞠躬下台的，就像林佳龍那樣，對於惜官、惜權、惜財如命的民進黨從政者，可能認錯嗎？最後，陳偉杰語重心長的表示，民進黨已落入歧路亡羊的窘境，根本沒有施政方向，只好走一步算一步，但卻又不願意採納民間提出的辦法，深怕去年「威震國際」防疫成功的光環落入別人手上。再此下去，台灣疫情趨緩就只能靠地方政府的努力，而民眾恐要自己亡羊補牢了！

(中時新聞網)