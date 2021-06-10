新北市雙和醫院、恩主公醫院今傳出群聚感染事件，新北市長侯友宜今召開疫情應變會議表示，第一時間就已接獲衛生局通知，目前醫院都已啟動清空，確診個案都已指導做安置。衛生局長陳潤秋也呼籲，各醫院應該加強篩檢頻率，提升醫護裝備。

侯友宜表示，第一時間衛生局就接獲訊息，馬上報告，所有醫院都啟動清空，2家醫院狀況都在掌握中，確診個案在衛生局指導都做了安置。

針對2家醫院皆有陰轉陽個案，陳潤秋表示，目前醫院都會對入院病人做快篩，陰轉陽病例確實對醫療人員壓力最大，醫院應該加強篩檢頻率，提升防護裝備，衛生局也會協助提供，繼續加強管制措施。

陳潤秋也說，醫護人員有些人打了1劑疫苗，有些打了2劑，按照中央指引，醫護上班及解除隔離跟一般人確實會有不同，但雙和醫院內感染爆發後，第一時間已報告衛生局、疾管署，由防疫醫師參與擴大採檢、匡列，陸續將病患清空。

(中時 )