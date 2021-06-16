北市首例！9旬老翁打完疫苗猝死 北市聯醫急採檢 20:472021/06/16 中時 張薷 、 陳君瑋 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台北市高齡長者接種AZ疫苗持續施打，因里長宣導及動線規劃得宜未出現人群聚集。圖為台北榮總。（陳君瑋攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 北市士林區一名96歲老翁，16日上午前往施打AZ疫苗，並在家人陪同下返家福華路的住家，不料傍晚6時，在家突然倒地失去呼吸心跳，據了解，該個案有慢性疾病，士林分局警方獲報已通報北市府衛生局，北市聯合醫院已派醫護前往採檢，釐清是否與疫苗有關。 北市聯醫表示，接獲通報後即刻派員前往採檢，由於老翁生前有心臟相關疾病，醫生採檢後，目前已進行司法相驗，後續將由檢調來處理。 北市府副市長黃珊珊表示，相關事情消防局已通報，是否因為疫苗的關係影響，還要再查證。 整理包／AZ疫苗擴大開打第2天 全台累計11名長者猝死 #採檢 #通報 #疫苗 #北市 #北市聯醫 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 整理包／AZ疫苗擴大開打第2天 全台累計11名長者猝死 20:322021/06/16 生活 北市96歲老翁今打疫苗身體不適 晚間突猝死 21:032021/06/16 生活 全台第10例 嘉市83歲婦昨接種AZ 今嘔吐猝死 19:532021/06/16 生活 大熱天揮汗爬3樓 障礙賽考驗長者 04:102021/06/16 焦點要聞 信心十足 柯文哲：就算沒疫苗 再1個月北市能清零 17:152021/06/16 生活 西園院區疫苗施打時程一天三變 北市府回應了 09:582021/06/16 生活 楊瓊瓔挺醫護 募8座正壓檢疫亭 04:102021/06/16 地方新聞 返鄉被當瘟神 新北不在籍18日開打 04:102021/06/16 焦點要聞 新北2長者接種疫苗隔天亡 1人無不適突猝死 15:332021/06/16 生活 北市長者15日開打疫苗 基層醫護爆料：開瓶後沒打完要作廢 17:452021/06/16 生活 北市砸千萬購iPad因應打疫苗全沒用 柯文哲回應了 17:052021/06/16 生活 北市校園打疫苗一團亂 王鴻薇痛批逼死基層 13:432021/06/16 生活 北市85歲長者預約接種告一段落 柯文哲：有來打的超過8成 16:442021/06/16 生活 生活熱門新聞 印度神童恐怖預言再次成真 6月20日後真的要出大事 - 生活 降雨「大魔王」要來了 氣象專家：下周是另一個情境 - 生活 桃園增14本土確診 足跡包含NOVA、市場、全聯、愛買 - 生活 好市多冷凍里肌驚見5塊碎骨 廠商私訊回覆讓她感動：不退貨了 - 生活 整理包／AZ疫苗擴大開打第2天 全台累計11名長者猝死 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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