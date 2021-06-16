北市士林區一名96歲老翁，16日上午前往施打AZ疫苗，並在家人陪同下返家福華路的住家，不料傍晚6時，在家突然倒地失去呼吸心跳，據了解，該個案有慢性疾病，士林分局警方獲報已通報北市府衛生局，北市聯合醫院已派醫護前往採檢，釐清是否與疫苗有關。

北市聯醫表示，接獲通報後即刻派員前往採檢，由於老翁生前有心臟相關疾病，醫生採檢後，目前已進行司法相驗，後續將由檢調來處理。

北市府副市長黃珊珊表示，相關事情消防局已通報，是否因為疫苗的關係影響，還要再查證。