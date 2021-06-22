台北市長柯文哲日前指出，民進黨立委高嘉瑜聯繫北市衛生局長黃世傑，協助替小禾馨診所爭取疫苗，引爆關說疑雲，高嘉瑜今（22）日撂下重話，強調與禾馨無私交，「如果有，我願意辭去立委職務」。「特權疫苗」風波延燒，台北市議員游淑慧批評，嚴肅的疫苗問題各說各話、互潑髒水，「真的很難看」。

游淑慧今在臉書表示，忍了幾天、看了幾天，市府、診所、立委三方互潑髒水、公布Line對話，「真的很難看」，誰被迫、誰壓迫，還是你情我願、半推半就，現在各說各話，讓嚴肅的疫苗問題，變成鄉土劇。

有人說這是兩敗俱傷，但游淑慧認為，傷的人只有等不到疫苗的市民，不管講得多麼有正當性，為醫護、為孕婦……，沒有按照規定就是事實，有特殊待遇也是事實，就不要得了便宜還賣乖。

若覺得北市疫苗不夠，游淑慧建議，就該跟衛福部多為北市爭取一些，並質疑，如果覺得特定診所應該先給，為什麼不直接跟衛福部要？5月26日前，疫苗都是由中央直接配送到醫療院所，中央自己也專案保留了成千上萬劑，會找上北市府衛生局要疫苗，就是柿子挑軟的吃。

游淑慧說，全台灣都在等疫苗，孕婦、教師、勞工都在等，立法院就該監督疫苗採購政策出了什麼問題；而每一個有權力的人，都應該做正確的事。