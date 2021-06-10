股匯雙漲，新台幣匯率今(10日)盤中一度升值1.07角，觸及27.660元，收盤以27.704元作收，升值6.3分，成交金額僅5.99億美元。

台北外匯市場新台幣兌美元匯率以27.74元、升值2.7分開出，盤中高點為27.660元兌1美元，低點為27.745元兌1美元。

台股今日在台積電領軍下強勢反彈，指數開高走高，收復萬七，終場收在17159.22點，上漲193點，成交值4089億元，統計三大法人，外資及陸資買超161.16億元，自營商買超17.05億元，投信則是賣超18.74億元，合計共買超159.47億元。

美股周三因市場等待即將公布的通膨數據，4大指數全數收黑，道瓊工業指數終場下跌152.68點(或0.44%)，以34447.14點作收，標普500指數收盤下跌7.71點(或0.18%)，收在4219.55點，那斯達克指數收盤下跌13.16點(或0.09%)，收在 13911.75點，費城半導體指數收盤下跌12.74點(或0.40%)，收在3158.48點。

(中時新聞網)