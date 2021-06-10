基隆市11名確診者病逝，昨天統計致死率達5.4％，高於全國平均值，備受外界關注，對此，市長林右昌表示，死亡案例中，有9例皆患有慢性疾病，未來將加強醫療，並盡早發現年長者發病狀況，降低致死率。

林右昌指出，病逝者的平均年齡為77.8歲，比中央平均高6歲，其中有9人患有相關慢性疾病史，包括4糖尿病、2心臟病史、1肝癌病史、2慢性腎病。

林右昌說，疫情嚴峻，第一線醫療醫護人員都盡心盡力，但肺炎容易引發相關併發症，未來本市將加強醫療，並盡早發現長者確診狀況，安排入院治療，降低致死率。

林右昌進一步說明，市府已放寬篩檢範圍及標準，若覺得自己有出現疑似症狀，包括發燒、流鼻水、喉嚨痛、嗅味覺喪失、全身酸痛等，或與確診個案足跡重疊、自覺有風險應篩檢的民眾，可以上網掃瞄QRcode線上預約，或是撥打快篩專線，此外，篩檢請準備健保卡及身分證、主動告知旅遊史、職業別、COVID-19疫苗接種史，全程配戴醫用口罩、勿搭乘大眾運輸工具。

(中時 )