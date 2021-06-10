高端疫苗(6547)下午新冠肺炎疫苗二期臨床主試驗期間分析解盲，分析數據顯示，安全性與耐受性良好，所有受試者未出現疫苗相關嚴重不良反應。高端指出，期間分析數據合於預期，將盡快將期間分析報告、以及研發相關文件，送交至食藥署進行EUA緊急授權使用審查，並盡速向歐盟EMA及其他國際藥證主管機關諮詢及申請第三期臨床試驗。

而在免疫生成性部分，不區分年齡組情況下，疫苗組在施打第二劑後28天的血清陽轉率(seroconversion rate)達99.8%；中和抗體的幾何平均效價(GMT titer)為662，GMT倍率比值為163倍增加。而20~64歲之疫苗組，血清陽轉率則為99.9%，中和抗體幾何平均效價(GMT titer)為733，GMT倍率比值為180倍增加。

高端新冠肺炎疫苗，採用次單位重組蛋白平台進行開發，以S-2P抗原搭配鋁鹽與CpG1018佐劑，製成疫苗成品。此S-2P抗原平台技轉自美國國衛院。S意指新冠病毒棘蛋白部位；2P則為對棘蛋白的兩個脯氨酸(proline)進行基因修飾，使S-2P疫苗抗原能以「融合前構型 (prefusion)」、以及「三聚體結構 (trimer)」穩定呈現。目前歐美已上市的mRNA疫苗或腺病毒疫苗的抗原構型，亦大都有與S-2P相似的基因修飾。

(時報資訊)