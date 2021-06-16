國內提供流感疫苗的國光生技，外傳原本在新冠肺炎疫苗研發上領先高端，後卻疑因試驗基準不公慘遭淘汰；不過，國光生技並未放棄研發，計畫在國外做新冠疫苗第三期臨床試驗。

國光生技進一步證實，新冠疫苗已向國外藥證單位申請審查，只要審查順利通過，將在疫情好發區完成三期臨床試驗，強調依國際規範完成臨床三期流程。

國光生技坦言，研發新冠疫苗確實很花錢，目前資金還算充裕，若三期試驗要擴大、費用過高，會再想辦法籌措資金。

對於外傳研發遭刁難，國光表示，無法評論，目前仍會專心於疫苗生產、新疫苗的持續開發。