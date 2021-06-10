無論如何都要挺住。國泰金控10日公告5月自結損益，單月稅後淨利72.3億元，在15家上市櫃金控中排名第二，但累計前五月稅後獲利785.2億元，則是所有金控第一名，且較去年同期成長135％，且前五個月就已賺贏2020年一整年。

即便新台幣在4月及5月兌美元大幅升值逾3％，子公司國泰人壽承受極大的匯兌壓力，尤其5月新台幣兌美元升值2.9角、升幅逾1％，同時間韓幣兌美元貶值0.24％、新加坡幣雖升值但僅0.26％，即一籃子避險操作相對「辛苦」，但國壽5月稅後仍賺50億元，累計前五月已獲利660.4億元，續創歷史新高，且是壽險業第一名。

國泰金表示，國壽前五月有三大表現極為亮眼，一是股債操作得宜，有趁波段實現資本利得，前五月賺贏過去每一年，且帳上還有約千億元的未實現資本利得，二是即便新台幣獨強，但國壽外匯變動準備金仍有96億元，依舊是業界最高，相對具有吸收匯兌成本的能力；三是國壽5月新契約保費206億元，傲視群雄。

5月國泰世華銀稅後亦獲利19.5億元，累計獲利103.2億元。

(工商 )