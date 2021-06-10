此次藉由群眾集資的方式，在集資網址 https://backme.tw/ref/qQgzO 點選計畫中的方案，即可媒合餐飲店家與生鮮蔬果平台，再由台灣大車隊將每日當餐配送餐點至參與計畫之醫療院所，以及配送蔬果箱至醫事人員家中。（貝殼放大提供）

疫情持續延燒，了解到前線醫護人員不僅在現場承受龐大壓力，更因不少醫院面臨難以訂餐外送，又無閒採買生鮮食材的困境，生鮮配送平台「鄰家鮮生」× 群眾集資平台「WaBay 挖貝」× 線上點餐系統「快一點」就共同發起計畫，並與社會企業「好事交易所」共同策動，連結多家餐飲品牌、醫事單位、計程車隊品牌共同發起的「疫情相挺 我們一起」助餐助菜計畫。

「疫情相挺 我們一起」助餐助菜計畫，醫事人員待用餐的點餐流程示意圖。（貝殼放大提供）

「疫情相挺 我們一起」助餐助菜計畫，醫事人員待用餐的點餐流程示意圖。（貝殼放大提供）

此次藉由群眾集資的方式，在集資網址 https://backme.tw/ref/qQgzO 點選計畫中的方案，即可媒合餐飲店家與生鮮蔬果平台，再由台灣大車隊將每日當餐配送餐點至參與計畫之醫療院所，以及配送蔬果箱至醫事人員家中，自昨（9日）晚上6點計劃上線以來，目前已累積提供醫事人員超過千份待用餐點，以及50餘盒待用蔬果箱，預計每天可提供1200 份餐點，除了能夠提供醫事人員每日營養所需之餘，也讓餐飲業者、計程車司機在疫情衝擊下獲得穩定的支持。

(中時 )