居家防疫健康飲食需求湧現，統一超(2912)7-ELEVEN「天素地蔬」系列商品於外送平台銷售較平時倍數成長，看好商機，7-ELEVEN「天素地蔬」即日起與知名蔬食餐廳「熱浪島」攜手合作，推出兩款夏天開胃餐點，並於超過800間門市設置生鮮蔬菜專區，提供20多款有機認證當令蔬菜，希望能推升相關產品業績。

呼應聯合國永續發展目標SDGs12「確保永續消費和生產模式」，7-ELEVEN自去年起推出業界首創「素蔬食標章」方便消費者辨識、成立蔬食自有品牌「天素地蔬」，至今已由最初小規模導入部分門市，擴大至超過千間7-ELEVEN專區販售素蔬食商品，累計吸引超過250萬人次選購。

受到疫情影響，許多素食餐館暫停營業，推升7-ELEVEN「天素地蔬」系列商品於外送平台銷售較平時倍數成長，顯示超商能補足許多素食餐館暫停營業的缺口，統一超因此推出一系列微波即食的冷凍素食小點，並看好居家自煮綠金商機，於超過800間門市設有生鮮蔬菜專區，線上購物平台「i預購」則攜手台塑有機農場、新湖農場、新鮮族、福和等知名品牌，獨家推出超過10款不同種類組合的「蔬果箱」，全程低溫新鮮配送至門市，讓消費者就近買、安心吃。

統一超表示，7-ELEVEN「天素地蔬」打破素食口味單調的刻板印象，與素蔬食知名品牌、專門店合作開發聯名新品，橫跨米食、沙拉、麵食、調理麵包等結構，部分商品採用話題性十足的食材「植物肉」入菜，提供多樣化的餐點選擇；再者，7-ELEVEN「天素地蔬」系列商品多數為獨立「素蔬食專用產線」製作，將設備、產線、器具、空氣氣流均與葷食分開，今年更進一步取得「CAS冷藏素食製品認證」，為國內首間獲得此認證的鮮食廠，力求讓素食者安心購買。

除滿足各族群的外食蔬食需求，統一超也期望能藉由推廣蔬食達到環境友善，透過多款蔬食新品開發、提升蔬菜食材採購量，預估每年可減少超過4千公噸的碳排放，相當於12座大安森林公園每年的吸碳量。