葡萄王(1707)董事長曾盛麟指出，旗下三大事業體今年預期營收都將會成長，依現狀來看，台灣、上海葡萄王今年度營收都將有20~25%的成長，表現比先前的預期還好，至於葡眾因基期較高，預期今年營收將有5~10%的成長。

2021是葡萄王自有品牌、代工蓄勢待發的一年，曾盛麟說，目前台灣葡萄王有三個月的能見度，月底三班制，24小時生產，主要以代工為主，而新產品上線，代工主要是國際藥廠的益生菌，出往韓國、未來將去香港，明年2、3月增加粉末產能，今年第4季會有新品牌產生，跟不同的藝人網紅合作。

至於和統一(1216)的合作，曾盛麟說，因疫情的關係，在海外的合作會稍慢一點，預期今年股東會董監改選，主掌統一美麗事業的高秀玲董事長將會加入董事會，屆時會更進一步討論海外策略這一塊。他說，統一和公司的合作都在進行當中，也利用統一的食安實驗室，把大部分的東西都放進去檢驗，資源整合等等都是現在進行式。

台灣5月時疫情嚴峻，這波疫情大家都意識到要把身體顧好，疫情雖對實體有影響，但在虛擬通路上的保健銷售業績有成長，兩相抵消下其實業績沒太大的衝擊。