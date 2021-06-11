新冠肺炎疫情嚴峻，全國疫情進入三級警戒，鐵警亦身處疫情熱區，時值疫情嚴峻時期，鐵路警察身處防疫勤務第一線，無論是執行防疫宣導，臺、高鐵站區巡邏或治安案件處理等，皆會與民眾直接接觸，屬於染疫高風險族群。

為了讓同仁們執勤時無後顧之憂，愛爾麗醫療集團感謝員警守護臺、高鐵大眾運輸系統治安與交通的辛勞，特別致贈防護衣200套，提供員警更完善的防護，讓第一線防疫員警可以安心值勤，減少被感染的風險。

愛爾麗醫療集團前於108年捐贈鐵路警察局拋射式電擊器250組、109年再捐贈額溫槍、防護手套、100套防護衣及100套護目鏡等防疫物資，對鐵警的用心不遺餘力。

董事長常如山表示，現階段處於防疫第一線的警察風險及壓力倍增，防疫物資不易採購，為保護第一線防疫人員，再次捐贈防疫物資，守護同仁執行勤務安全，提升防疫效能，也希望此舉能拋磚引玉，引起社會大眾的共鳴，大家有錢出錢有力出力，共同加入維護社會治安的行列，一起做警察強而有力的後盾。因為，保護好警察同仁的安全就是治安穩定的力量！

鐵路警察局臺北分局長古榮增呼籲：為了不再增加所有第一線同仁的負擔，並保護鄉親自身與家人的健康，請大家務必遵守實聯制、保持社交距離、戴口罩、量體溫、強化清潔消毒等防疫措施，減少不必要的外出與群聚，我們有信心戰勝疫情，期許疫情早日過去，回復正常生活。

(中時 )