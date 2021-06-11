台股加權指數11日開高在17,200.45點，二期試驗解盲成功的高端疫苗（6547），一開盤即強勢鎖在漲停板價275.5元，並有上萬張買單高掛，排隊等著買。權王台積電（2330）開高在602元，也持續上漲，帶動電子股成交比重回升到55％，早盤表現相對強勢。

市場甩脫5月消費者物價指數（CPI）增幅高於預期的陰霾、認定通膨僅是暫時激增，先前在場邊觀望的投資人紛紛回籠，帶動美國四大指數全面攀高。

道瓊工業平均指數6月10日終場上漲0.06％（19.1點）、收34,466.24點。那斯達克指數上漲0.78％（108.58點）、收14,020.33點，創4月29日以來收盤新高。

費城半導體指數上漲1.19％（37.73點）、收3,196.21點。

台新投顧指出，電子類股成交比重近期下降趨勢，已見緩趨升，目前回到52％以上，是資金回流電子族群訊號，加上將進入下半年旺季及目前公布5月營收中，電子類股表現亦亮眼，可逢低擇優布局。

台新投顧指出，疫情未明朗前，預料大盤維持在17,000點附近震盪，不過，焦點族群或將逐漸轉往電子類股，此前傳產熱點則可逢反彈適度獲利了結。

(工商 )