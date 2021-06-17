晶圓代工龍頭台積電今(17日)除息，16日收605元，除息參考價603元，由於美國聯準會(Fed)暗示可能在2023年開始升息，比市場預期時間來得早，美股周三收黑，台積電ADR收盤下跌1.20%，台積電開盤以601元、下跌2元開出，呈現貼息，盤中股價一度觸及598元，面臨600元保衛戰。

台積電今除息配發的是去(2020)年第4季的股利2.5元，預計7月15日入帳，台積電自2019年起採每季配息以來，過去7次皆順利完成填息，其中，3次在除息當天快速填息，填息時間最長為15個交易日，最近一次則是花了13個交易日。

台積電董事會日前通過今年第1季每股將配發現金股利2.75元，預計將在9月16日除權息。

台積電5月營收1123.6億元，月增0.9%，年增19.8%，為歷年同期新高，市場預估6月營收可望超過1400億元，再創歷史新高，第2季財測可望順利達標，續創新高。