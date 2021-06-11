福邦證券（6026）公司10日召開董事會，會中通過將於7月1日舉行110年股東常會，股東常會除了將承認109年盈餘分配案之外，也將補選一席董事。

盈餘分配部份，今年5月6日董事會已先行通過每股配發現金股息0.167元、股票股利0.633元。

由於Covid-19疫情嚴峻，為了避免群聚，減少傳染風險，日前金管會公告「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，要求6月底前全面暫停召開股東會，並延至110年7月1日起至110年8月31日期間擇期召開。

福邦證券以視訊會議方式召開董事會，決定於7月1日假福邦證券公司會議室舉行110年股會。

福邦證券公司109年綜合利益3億餘元，年增率11.84％，EPS1.05元，今年5月6日董事會已先行通過盈餘分配案，每股擬配發現金股息0.167元、股票股利0.633元。

福邦證券今年業績持穩成長，自結5月綜合利益為8,708萬2,000元，EPS 0.344元，今年1～5月累計綜合利益5億70萬6,000餘元，已經超過去年全年獲利，年增率21.925倍，累計前五月EPS 1.976元。

福邦證券自今年起將進入承銷業務收成期，今年IPO送件數估計至少6件，明年還會比今年超過6件。而今年主辦IPO案已經有凌陽創新（5236）、安格（6684）二家獲上櫃審議委員會審議通過，其中，凌陽創新預計7月底可望掛牌上櫃交易。

(工商 )