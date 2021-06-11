正誠慈善會11日捐贈兩輛自走鼓風式噴藥消毒車給鹿港鎮公所。（吳敏菁攝）

正誠慈善會11日捐贈兩輛自走鼓風式噴藥消毒車給鹿港鎮公所。（吳敏菁攝）

正誠慈善會11日捐贈兩輛自走鼓風式噴藥消毒車給鹿港鎮公所。（吳敏菁攝）

疫情嚴峻，各地緊繃，由頂番婆水五金大頭家發起成立的正誠慈善會，特別捐贈兩輛自走鼓風式噴藥消毒車給鹿港鎮公所，投入戰疫，其具備700mm的大風扇，屬超級農用噴霧車，不鏽鋼製1000公升大容量，具吸水出水量噴霧功能，每分鐘達45公升以上，適合大範圍的噴灑消毒，噴灑出來的水霧相當壯觀，正在到處遊走守護著鹿港。

長期關懷弱勢的正誠慈善會，11日捐贈兩輛自走鼓風式噴藥消毒車給鹿港鎮公所，正誠慈善會會長郭坤昌表示，希望消毒車有助於鹿港清潔隊在地方上執行環境消毒，保障社區的衛生與安全。鹿港鎮長許志宏特頒贈獎座感謝正誠慈善會的熱心公益，兩輛嶄新的消毒車來到鹿港鎮清潔隊，為鎮民執行環境消毒服務。

許志宏表示，鹿港鎮的防疫消毒隊，多半是車輛載著消毒水，靠人力步行拉著水管噴灑，另外還有借用農民提供的單人背負式消毒機，適合在大賣場、超市、超商周遭的消毒，而自走鼓風式消毒車適用於大面積場域，例如大馬路、停車場、老街等的消毒，所以非常感謝正誠慈善會的熱心捐贈，可以讓鹿港鎮的消毒工作事半功倍。

許志宏感謝，民間很多商家捐贈食品等物資，例如有簡單美味工坊捐贈清潔隊美味布丁，熱心人士捐贈雞排與飲料、立委陳秀寶服務處捐贈40箱葡萄與防護面罩四十組等，慰勞防疫工作人員的辛勞，讓辛苦的清潔隊員們都十分感謝。

許志宏呼籲，社區環境有清潔隊來防疫消毒，但大家在生活上還是要多加注意環境衛生，配合外出戴口罩，勤洗手，住家共同區域勤消毒，家人不共餐，碗筷不共用等，以最高規格來防範病毒，確保自己與家人的健康。