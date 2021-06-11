富時羅素日前公布台灣指數公司與富時國際合編的「台灣永續指數」成分股審核結果， 成分股納入緯穎（6669）、群創（3481）、華邦電（2344）、中鋼（2002）、裕隆（2201）、華航（2610）、中華（2204）、華新（1605）、友達（2409）等九檔，成分股調整將自6月18日收盤後生效。

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