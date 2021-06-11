台灣永續指數成分股 新增緯穎等9檔 20:032021/06/11 工商 呂淑美 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 富時羅素日前公布台灣指數公司與富時國際合編的「台灣永續指數」成分股審核結果， 成分股納入緯穎（6669）、群創（3481）、華邦電（2344）、中鋼（2002）、裕隆（2201）、華航（2610）、中華（2204）、華新（1605）、友達（2409）等九檔，成分股調整將自6月18日收盤後生效。 台韓資訊科技指數 新增宏碁等7檔個股 《觀光股》晶華聚焦旅館經營管理 將出售台灣達美樂披薩 #裕隆 #華新 #華邦電 #緯穎 #中鋼 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 保障同仁工作權與股東權益 晶華出售台灣達美樂披薩股權 07:332021/06/11 財經 超勵志 偏鄉橫山國中2學生會考拿佳績 19:362021/06/11 寶島 陸企動員挺鴻蒙 概念股狂飆 04:102021/06/11 全球財經 台股充電 收復萬七失土 04:102021/06/11 財經要聞 《集中市場》外資再買超百億元 萬七有底氣 15:242021/06/11 財經 富時羅素 重納三家陸企 04:102021/06/11 全球財經 字節跳動 進軍雲計算IaaS 04:102021/06/11 全球財經 餐飲業轉職永慶房屋 8年級生蕭兆緯月薪從4萬變18萬 15:392021/06/11 財經 1123.6億元 台積5月營收同期新高 04:102021/06/11 財經要聞 台股區間盤整 後勢看疫情變化 17:122021/06/11 財經 《櫃買市場》華景電上櫃審議通過 英瑞-KY可轉債今起預收款券 08:362021/06/11 財經 財經熱門新聞 陸拒F-35戰機原料出口？拜登終於反擊了 - 財經 航運噩夢再起 鹽田港卡船 貿易影響超越長賜輪事件 - 財經 高端漲停 散戶不要碰？慘賠苦主4字勸告散戶 - 財經 中衛新設香港廠日產醫療口罩約30萬片 就近供應香港市場 - 財經 - 工商 缺櫃慘況嚇死人 謝金河：手上有這種航運股別亂賣 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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