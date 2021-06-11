活躍於韓國綜藝節目的36歲新創企業家李俊錫今天當選保守派反對黨國民力量黨黨魁，將代表黨參選明年3月總統選舉，挑戰執政黨，希望能獲得對於韓國政治越來越失望選民的支持。

路透社報導，李俊錫（Lee Jun-seok ）今天當選保守派主要反對黨國民力量黨（People Power Party）黨魁，成為韓國推行民主制度以來最年輕的主要政黨黨魁，

李俊錫在當選演說中表示：「我們最大的任務就是贏得總統選舉。」

李俊錫誓言終結韓國數十年來分化、惡毒的政治環境。

「你可能會希望某個黨的領先者可以擊敗文在寅政府，但你不能以誹謗其他候選人的方式達成。我的對手若不入流，我要更有品。他們若有品，我們會努力更有格調。那應該是我們的準則。」

李俊錫畢業於美國哈佛大學（Harvard University ），在創立一款手機學習應用程式（app）後，自2011年起擔任黨的顧問，從未擔任公職。

李俊錫以黑馬之姿當選，顯示在不少韓國人認為政治領袖虛偽和無能，對於政治日益不滿下，年輕和中間選民漸漸成為關鍵族群。

韓國房價飆漲失控，國內貧富差距擴大，造成文在寅民調支持率跌到歷史低點，今年4月舉行的主要地方首長選舉，執政黨也落敗。

李俊錫走溫和路線，在辯論時，比聚焦在負面選舉的政壇老手，展現更多邏輯性和合理性主張。

他的那些建制派對手無法提出替代政策，或擺脫不了舊有的精英形象。

雖然居劣勢，李俊錫在網路投票拿下43.8%選票，擊敗曾任4屆國會議員的羅卿瑗（Na Kyung-won）。羅卿瑗網路得票率37.1%，名列第二，在黨員投票中些微領先李俊錫3.5個百分點。不過，黨員投票結果被網路投票一面倒支持所推翻。

自認中間選民的35歲建築師李泰宇（Lee Tae-woo）說：「他的勝出是對建制派政治人物的一記警鐘。」

「李俊錫可以採取更具彈性方式，而不會陷入老舊意識形態陷阱，我希望大老可以接受他的領導，共同致力改變。」