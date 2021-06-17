業界最新預測，由於全球需求強勁，韓國最大鋼鐵業者浦項鋼鐵（POSCO），2021年第2季營業利益可望創歷史新高紀錄。

根據韓國當地券商普遍預估值，浦鋼第2季營業利益可望上看1.93兆韓元約17.3億美元，較2020年同期狂增10倍以上。其中，稍微樂觀者則認為營利可達2兆韓元。

同時，這也是POSCO於2011年採用更為嚴格的國際財務報告準則（IFRS）編列財報後，單季營利最高的3個月。

回溯至2011年第2季，浦項鋼鐵的營業利益一度高達1.7兆韓元。至於2021年首季，POSCO營利為1.55兆韓元，當時曾創10年新高。

至於韓國第二大鋼鐵廠現代鋼鐵（Hyundai Steel），第二季營業利益可望有4430億韓元，較2020年同期多出近32倍。

隨著新冠疫苗接種率增加，全球景氣漸回溫，汽車、造船與建築業者鋼材使用量也跟著大增，故市場對韓國鋼鐵廠第2季獲利預估才會一致看好。

另外，雖然鐵礦砂等基本原物料價格大漲，但鋼鐵產品價格已大漲反應，因此也沒有傷害到韓國鋼鐵業者獲利表現。