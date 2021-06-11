國內疫情升溫對產業造成重傷害，行政院日前推出「紓困4.0」方案，但在看似部部有紓困的情況下，卻處處有漏洞，糾紛不斷。國民黨前主席朱立倫今天在臉書發文表示，紓困是救急不是救濟，紓困方案應將三分之一預算拿出來廣發現金，防疫振興的8400億特別預算，三分之一用於廣發每人1萬元，其他的三分之二用於精準明確救急紓困，並加強弱勢勞工的補貼。

朱立倫說，行政院的紓困4.0雖然列出7大類紓困對象與補助，但是覆蓋度跟穿透力都不夠，讓打工族、臨時工、人力派遣等較弱勢族群領不到紓困金，說是要排富，結果排擠掉的反而是弱勢勞工，讓弱勢勞工成為紓困孤兒。

朱立倫分析，疫情之下影響最大的族群為非典型勞工，指的是臨時工、人力派遣、打工族等，大約有82萬人。由於這些人不是全職勞工、或因為有投勞保、或著是沒有加入職業工會，在紓困4.0之中，通通領不到紓困金，是名符其實的紓困邊緣人。

朱立倫說，這次高達2,600億元的行政院紓困方案，看似放寬自營工作者的補貼條件。但是前提條件是「2019年個人所得額低於40.8萬元」，也就是平均月薪低於3.4萬，這跟平均薪資差距逾1萬元，試問是什麼樣的排富條件？他質疑，疫情是今年發生的，影響到的是今年的所得，用前年的所得當作領取的標準，這樣能真正幫助到受今年疫情影響的族群嗎？

朱立倫指出，除了弱勢勞工之外，還有許多需要救急的人領不到錢，比如無法提出工作證明的65歲以上老人、被減少工時的正職員工、疫情期間無法跑客戶的業務人員，更有許多勞工因為去年年收入超過50萬連勞工紓困貸款都法申請。

朱立倫批評，紓困規則一變再變，行政院長蘇貞昌說要滾動式調整；但是紓困就是要救急，這樣滾動式調整恐使真正需要錢養家活口的人等不及；疫情下人人都受害，紓困方案要及時，設下各種條件永遠都會有需要的人領不到，普發現金就是最救急且「廣而公平」的處理方式。