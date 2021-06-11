吳宗憲以PGTalk執行長身份捐11萬快篩試劑。 （PGTalk提供）

吳宗憲以PGTalk執行長身份捐11萬快篩試劑。 （PGTalk提供）

全台新冠肺炎疫情嚴峻，綜藝天王吳宗憲以社群軟體PGTalk執行長身份，宣布捐贈11萬劑的新型冠狀病毒抗原快速檢測試劑，給全台各地村、里辦公室，從基層阻絕隱藏傳染源，一起為抗疫增添一份心力。

PGTalk看著這段時間全台灣人民生活在壓力與恐懼之下，表示將捐贈共 11 萬劑抗原快篩試劑，與全台灣人民一同站在最前線對抗這世紀疫情。由最基層開始，擴大篩檢的量能，盡早發現感染源，透過通訊軟體無接觸的便利性，讓各里長可以協助里民自主檢測身體安全，防止社區感染的可能性。儘快讓台灣人民可以生活的安心，作息可以正常。

因快篩檢測劑數量有限，PGTalk隨後公布索取方法，「懇請全省各里長前往報名頁填寫各里需求之檢疫人數，首波統計時間將於2021／07／01／24：00為止(時間為暫定)，經統計後將以需求人數較高之前2成的里長，依序捐贈所需快篩檢測劑至里長辦公室，直至首波快篩檢測劑捐贈完畢為止。

首波未取得11萬劑快篩檢測劑之里長也請不要擔心，後續PGTalk將會捐贈更多的快篩檢測劑給其他有需求的里民，並持續與各地里長辦公室保持聯繫，與全國各基層里長共同抗疫。

因應衛服部相關法規，PGTalk將會與各相關單位確認捐贈流程並協助現場醫療檢測流程，以確保捐贈快篩檢測劑能完善的到各里長與需求的民眾能夠得到更好的自我檢疫。若有呈現陽性反應之里民，也會協助通報當地衛生單位，進行安排後續的治療與隔離，確保防疫無死角。

★中時新聞網提醒您：

防範新冠肺炎，應使用肥皂勤洗手，搭乘大眾運輸或無法保持社交距離時，務必戴上口罩！

回國若身體不適請主動通報，14天內出現疑似症狀請先撥打防疫專線，並戴上口罩儘速就醫，務必告知醫師旅遊史。

※免付費防疫專線：1922、0800-001922