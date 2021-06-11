媒體披露政府採購國產疫苗契約，分別花40.3億、37.5億元向高端、聯亞採購疫苗。朱立倫辦公室發言人凌濤表示，傳出高端疫苗價格是8倍於AZ疫苗，質疑當初為何不先代工AZ疫苗？在國產疫苗未確認保護力之前，除可解燃眉之急，甚至還可做疫苗外交。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨天證實，曾和AZ研發團隊談授權製造，但雙方沒有談成，不是台灣不願意，而是「有人不太喜歡」，另方面是對方希望台灣至少代工3億劑，「我們覺得有困難」。

朱立倫辦公室辦發言人凌濤說，外傳國產高端疫苗一劑要881元，AZ疫苗國際平均一劑才111元，如此一來相差高達8倍，以價格來說，若採購3億劑AZ疫苗，等於採購3750萬劑國產疫苗。

凌濤質疑，為何當初不先代工AZ疫苗？為何在國產疫苗還沒確認保護力之前，不先解燃眉之急？整批採購，國人使用4000萬劑，剩下的2億6千萬劑疫苗，還可以做外交。

凌濤痛心表示，蔡政府白白喪失台灣援助友邦的機會，白白喪失台灣349條人命，到底在想什麼？