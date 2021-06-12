作為台灣首家SaaS（Software-as-a-Service，軟體即服務）上櫃股，91APP*-KY掛牌首週就氣勢如虹。承銷價66元，開盤價卻高達145元，當天收盤市值一舉衝破兩百億元，而隔天更一度出現了205元的高價，讓市場驚呼連連，顯示投資人高度看好這個全新模式。

91APP-KY一上櫃，市值榮登電商類股第二，原因是91APP在掛牌前就繳出強勁的營收、獲利成績單，並且服務全聯、全家等指標性零售客戶，打破軟體新創燒錢、難獲利的印象。

元大證券指出，91APP營收每年穩定成長25%以上，近四年重點客戶數量穩定上升，加上客戶的高續約率達 98%，經常性收入比重已從 86% 提高到 92%。

營收成長推升利潤，2017-2020 年獲利從 1,100 萬元提升至 2.1 億元，翻漲 19 倍。

業界認為，現今台灣產業發展偏重硬體製造，而91APP上櫃對台灣資本市場意義重大，代表台灣也能孕育出高市值、高本益比的SaaS軟體公司，能激勵更多優秀人才和資金投入，帶動整個產業的發展。

心元資本創始執行合夥人鄭博仁觀察，91APP掛牌前兩日，本益比竟直接破100倍，不僅在台灣相當罕見，甚至還超過全球知名電商軟體公司Shopify，證明台灣資本市場能孕育出高市值的SaaS公司，對比日本一點也不輸。

「在近期全球晶片荒，台積電『護國神山』呼聲高漲，資本市場也力捧的整體氛圍下，我真的覺得 91APP股價能有這樣的表現是一件非常厲害的事情。」鄭博仁在專欄中寫道。

91APP掛牌以來的高本益比在台灣顯得相當獨特，但對比國際其他 SaaS科技大廠就非常合理。例如加拿大網路開店平台巨頭Shopify，以歐美市場為主，去年就創下5年來最大成長，營收暴增86% 達29億美元，股價也在2020年翻漲178%。

不只 Shopify，國際許多零售科技公司股價都水漲船高，因為疫情衝擊下，全球零售業迫切需要數位轉型求得生機。為了降低轉型門檻，91APP 除了協助零售品牌開設線上通路（官網、APP），也整合實體門市數據、POS、進銷存等軟硬體，還提供數據顧問、數位行銷、電商代營運等一條龍服務，放眼全球幾乎找不到完全相同的廠商。

業界觀察，91APP獨創的虛實融合OMO模式，讓各種規模的零售業者都能使用價值千億的電商技術與系統，打通線上、線下全通路，讓電商與實體門市達到業績雙贏綜效，真正達到「新零售」的境界。而隨著 91APP 持續拓展香港、馬來西亞版圖以及未來進軍日本，預期國內外將有更多零售品牌業者導入 OMO 虛實融合。

元大進一步指出，91APP營收主要來自客戶於平台交易的 GMV（Gross Merchandise Volume，商品交易總額）分潤，隨重點客戶數量穩定增加，以及客戶平均營收上升，雙向加乘即可加速營收、獲利成長，未來前景相當可期。

本文作者:理財周刊

(本文摘自《理財周刊1085期》)