中央宣布15日開放75歲以上長者到社區接種疫苗，但預約系統未同步上路，台北市長柯文哲昨(11日)也抱怨，「行政院政務委員唐鳳有來接洽，說這一次來不及做好，這一次自己想辦法，這就是這樣，早就跟你們講說要準備！」對此，唐鳳辦公室澄清，柯的說法不符事實。

由於下周將開放75歲以上長者施打疫苗，柯文哲11日指出，北市一到三類人員符合預備要打疫苗的是23.2萬人，不知道中央這次發多少，但怎麼發一定遠小於這數目，所以雖然符合打疫苗資格，「但我看可以打到機會是一半以下」。

至於，疫苗接種預約平台尚未能使用，柯文哲更指出，「唐鳳也來接洽，說這一次來不及做好，這一次自己想辦法，這就是這樣，早就跟你們講說要準備，這個麻煩在哪裡，現在台北市還要去寫一套程式，等到中央好，資料要怎轉接?早就跟你講要準備，又來不及準備好，不是一年前就該準備，算了啦不要抱怨」。

對於柯文哲說法，據《ETtoday新聞雲》報導，唐鳳辦公室隨後澄清，回覆台北市的內容意旨僅有，「這批日本124萬劑AZ疫苗，不會使用疫苗預約系統」等語，與柯文哲所謂「疫苗預約系統來不及做好」的說法不符，不應扭曲言論，而疫苗預約系統的整體流程已設計完成，未來交由疫情指揮中心決定擇期啟用。