討債男子在宣傳車上張貼欠債母子照片，並沿路廣播放送「這間香雞排欠錢不還，如果打雷會被雷公打死！」。（翻攝照片／石秀華高雄傳真）

涉嫌開宣傳車討債的陳姓男子被警方告誡。（翻攝照片／石秀華高雄傳真）

高雄市1名許姓男子因玩六合彩賭輸18萬，莊家討債避不見面，連累賣雞排的母親，對方剛開始先言詞恐嚇，不還錢讓雞排攤做不下去，後來變本加厲，在宣傳車自製母子照片並廣播「欠錢不還會被雷公打死」，最後甚至丟雞蛋砸攤位，許母報警，警方將討債男逮捕訊後依公然侮辱及恐嚇罪嫌送辦。

高雄市5月10日晚間，市區八德二路的街頭出現一輛掛著一對母子照片以及「欠錢不還」字樣的廣告宣傳車，沿路放送「這間香雞排欠錢不還，如果打雷會被雷公打死！」討債方式引起不少民眾側目，雞排攤位的主人李姓婦人隨後到轄區中山路派出所報案。

警方調查，原來李婦的許姓兒子4月19日曾下注六合彩，在5天之內輸了18萬元，莊家當時要求先付一半債款，但許男卻避不見面；對方為了討債，得知許男母親在八德二路經營香雞排，先到攤位對許母言詞恐嚇，揚言「若不還錢就讓雞排無法經營」，許母因兒子欠人債務自覺理虧，只能忍氣吞聲。

未料，對方要不到錢，後來變本加厲，在廣播宣傳車上張貼母子照片和「欠錢不還」字樣， 還沿路放送「這間香雞排欠錢不還，如果打雷會被雷公打死！」意圖讓許母覺得難堪，生意做不下去還錢，討債男子不僅廣播討債，後來竟對攤位砸雞蛋，許母忍無可忍下報警。

轄區警方依恐嚇與公然侮辱罪受理後，通知討債的陳姓男子（28歲）到案說明，對陳男曉以大義說，「欠債禍不及親人」，陳男要錢不成，訊後被警方依恐嚇與公然侮辱罪嫌函送法辦。