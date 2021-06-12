Boxing樂團已四年多沒發片。（摘自Boxing IG）

持修這陣子都乖乖待在家裡防疫。（摘自持修 IG）

安那防疫期間繼續完成大學課程。（摘自安那IG）

張惠妹（阿妹）原訂年底開啟新巡演、推出新單曲，無奈因疫情嚴峻暫時擱置，連她旗下的子弟兵也遭波及，包括Boxing樂團原定推出睽違4年新專輯、金曲新人持修趁勝追擊拚年底發片，以及安那預計暑假推出的3首新歌，3組人馬行程全數喊卡。

全台啟動三級警戒後，阿妹的經紀人陳鎮川顧及公司「聲動娛樂」團隊健康，下令所有人不得進出錄音室，身為老闆娘的阿妹全力支持，認為只要作品夠優秀，何時推出不是重點，鼓勵子弟兵專注創作，別受疫情打擊影響。

其實Boxing樂團原訂這個月前往宜蘭民宿Long Stay兩周，打算搶在年底發片前集思廣益精進作品，沒想到遇上疫情爆發，加上這幾個月的活動陸續取消7、8場，無奈之餘他們仍強打起精神，等待早日復工。

而原本就是超級宅男的持修，已超過一個月沒出門，閉關創作第二張專輯，媽媽擔心他悶太久，日前邀他到自家樓下的中庭曬曬太陽，卻被持修一口拒絕，笑說打開窗戶就能照到陽光。其實持修不僅發片期可能延後，連之前正在談的2個代言，也因疫情導致暫緩簽約，損失難以估算。

目前就讀大二的安那，這陣子在家進行遠距離線上課程，沒想到老師教學更加嚴格，各式各樣的報告令她相當頭痛；此外，她原本這個月要參加班上舉行的「班展」，身為主秀的安那為了造型及舞步準備了一整個學期，沒想到疫情突然爆發而取消，連原訂暑假推出的3首新歌，也因為無法錄音、拍MV而延期。