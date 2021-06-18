前職業籃球員何守正和女星小嫻（黃瑜嫻）在2018年7月結束5年婚姻，目前小嫻和男星金剛愛得火熱，何守正則將重心放在他經營的健身房；不過，台灣因新冠肺炎疫情嚴峻，全國宣布三級警戒，許多產業受影響，何守正的健身房也面臨停業，日前他也在臉書分享近況，零收入還是照樣發給薪資，還有老本能撐得下去，向粉絲喊話「不要擔心」。

何守正從籃壇退役後，除了經營健身房也自己下場當教練，離婚前有賢內助幫忙打理健身房事務，恢復單身後很多事情都得靠自己；16日何守正在臉書更新近況，聊到健身房從5月17日休館至今超過1個月，沒有收入的狀況下，房租、水電、管理費、勞健保和固定薪資等支出，還是得一樣一樣解決。

何守正和女星小嫻曾有一段5年婚姻。(圖/ 取自中時資料庫)

不過，他慶幸地表示，先前健身房根基打的夠穩，教練們也都很努力，所以到現在就算沒收入還是撐得下去，自信地喊話，「請大家不要擔心」；另外何守正認為雖然不知道何時能恢復正常，但感激同事們的堅持，也因為困境大家更團結，尤其他也相信，「運動給你正能量」，盼各位沒事別出門，一起渡過這窘境，再加油一下下就好。

何守正當年和小嫻離婚時，鬧得沸沸揚揚，所幸如今各自安好，而何守正雖然是運動員，但過去情史也很精彩，除了前妻是女星小嫻，還曾在2007年與天后張惠妹傳出戀情，以及和最美空姐林佩瑤爆出到河濱公園偷偷約會。