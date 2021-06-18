因疫情影響，民眾在家防疫、減少外出等帶動不少宅經濟商機，其中如物流業、外送平台及影音串流平台等逆勢成長，使民眾生活消費型態逐漸轉變。依據聯合信用卡處理中心統計，110年1至5月網路投保之信用卡交易金額達20億元，較109年同期(14億元)大幅成長了42.85%，110年1至5月網路投保之信用卡交易筆數則達59萬筆，較109年同期(41萬筆)更成長了43.9%，此成長不僅與金管會保險局逐步放寬保險業者辦理電子商務適用範圍，亦顯現了民眾對於網路投保平台的需求。

聯卡中心表示，未來將秉持著打造兼具安全、便捷與隱私保護原則，協助台灣金融機構與國際發展趨勢接軌，規劃運用FIDO生物特徵辨識、大數據及Open API等技術持續優化「信用卡輔助持卡人身分驗證」平台，打造無密碼身分驗證金融生態圈，邁向下一階段里程碑。

依據保險局統計顯示，截至110年5月底已有22間機構提供防疫保單服務，共計成立504萬張保單。金管會自103年開辦網路投保後，不斷擴增險種，原僅支援汽車險、住(居)家綜合保險、旅遊不便險及住宅火災及地震基本保險，如今已增加支援至14項險種，其中包括110年6月開放之防疫綜合險，就為幫助民眾快速取得保障。

為與政府一同滿足提升民眾網路投保之便利、兼顧交易安全，聯卡中心於105年7月獲金管會核准後建置「信用卡輔助持卡人身分驗證平台」，從提供電子支付機構之身分驗證服務，透過不斷的努力，擴增應用場景至申辦信用卡及開立數位存款帳戶，110年1月起更將適用範圍拓展至保險業，與網路投保機制相輔相成，且增加多項驗證因子，如手機門號及生日等，提升便利性與身分驗證安全等級。截至110年5月，透過本平台進行扣繳保險費之身分驗證交易筆數已超過750萬筆，由此可見，在疫情的推波助瀾下，已帶動數位身分驗證之重要性及需求。