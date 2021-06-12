日前獲任命為羅馬教廷聖職部部長的韓國天主教大田教區大主教俞興植今天表示，將為促成教宗訪問北韓積極斡旋，並表示教宗也曾表達拜訪北韓意願。

韓聯社報導，俞興植今天召開記者會做以上表示。他也說，北韓面臨國際孤立與經濟困境，若能邀請教宗訪問，對北韓而言也是戰勝困境的絕佳機會。也有報導分析，教廷這次任命，可能是希望透過俞興植解決北韓及中國問題。

俞興植11日獲任命為教廷聖職部部長，成為韓國首名在教廷擔任部長助理以上職務的神職人員。聖職部主要負責審議及協助管理教區活動。

俞興植透露，教宗考量目前有2名部長來自非洲，但只有1名來自亞洲，因此提出這次任命，也代表教廷方認可韓國及亞洲地位提升。

目前人在英國參加七大工業國集團（G7）領袖峰會的韓國總統文在寅也發出賀電表示，「這不只是韓國天主教會的喜事，也是讓我國地位提升的好消息」，並稱許俞興植「一直以來為韓半島（朝鮮半島）和平格外努力，因此更令人期待」。

教廷部長任期一般為5年，俞興植預定7月前往羅馬教廷，8月初接任聖職部長職務。