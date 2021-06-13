花蓮縣中山橋是美崙、光華工業區及花蓮港區三方之間的重要樞紐，近日定期檢測時發現，橋樑伸縮縫角鋼閉塞且沉陷等有損壞情形，為維護用路人行車安全及便利，縣府建設處決議自本月15日起至10月中旬採「半半施工」，封閉部分橋梁施工整修，未封閉部分則維持通行。

花蓮縣道193線串聯美崙工業區、花蓮港區及光華工業區，由於東部地區地震平繁，縣府每2年均會辦理1次道路沿線橋梁定期檢測，維護用路人安全。

經縣府最近一次辦理橋梁檢測結果，發現美崙溪上的中山橋發生伸縮縫角鋼閉塞且沉陷等損壞情形，由於該路段大型車輛行駛頻繁路線，沿線臨近學校，每逢上下課時車流量大，建設處即先鋪設臨時鋼板保護，確保車輛短期通行安全，同時著手維修補強及伸縮縫置換更新工程規畫。

由於鄰近中山橋的路段，沒有適合供大型車輛改道通行的替代道路，無法全面封閉施工，因此建設處決議橋樑整修工程採「半半施工」，先封閉部分橋梁進行施工，未封閉部分則維持通行，維持沿線交通流暢。

建設處表示，中山橋施工期程為6月15日至10月12日，約4個月，這段時間因道路縮減，一般車輛請盡可能改道通行，路過的人、車請配合交通管制措施，遵循施工標（號）誌及現場人員導引，減速慢行。