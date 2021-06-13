巴西總統波索納洛今天出席在聖保羅州舉辦的摩托車集會，吸引大批支持群眾聚集，由於他未佩戴口罩，違反COVID-19防疫措施，遭罰100美元（約新台幣2800元）。

法新社報導，數以千計喧囂的摩托車參加由右翼總統波索納洛（Jair Bolsonaro）在聖保羅舉行的「為基督加速」（Accelerate for Christ）集會，波索納洛戴半罩式安全帽且沒有佩戴口罩，違反該州衛生規定。

波索納洛政敵聖保羅州州長多利亞（Joao Doria）先前已經警告，總統若未能遵守該州規定，該罰就會罰。而準備尋求明年連任的波索納洛無視警告，在巴西各地舉辦這類集會。

2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情在巴西已奪走近48萬5000人生命，僅次美國。波索納洛一再與多利亞及其他州長就防疫措施發生衝突。

波索納洛一再批評禁足令和口罩令，反而推崇氯奎寧（chloroquine）及羥氯奎寧（hydroxychloroquine）在對抗COVID-19的成效，即便研究已經顯示，這類治療瘧疾、自體免疫失調紅斑性狼瘡和類風濕性關節炎藥物無助抗疫。

路透社報導，巴西明年即將舉行大選，國內政治嚴重分化，波索納洛今天再度試圖拉攏警察族群，在集會上對群眾表示，「不論發生什麼事」，他都能指望警察。

今天集會中，部分負責現場秩序的警察簇擁著波索納洛，其他人也搶著和他合照。

前陸軍上尉波索納洛對支持者表示，國家憲兵部隊是他所謂「我的部隊」的一大支柱。

波索納洛表示：「你們都是武裝部隊的輔助者，我確信，透過遵守法治、遵守憲法條款，我們將會團結一心，不論發生什麼事。」

拉丁美洲最大國家巴西疫情嚴峻，政治局勢緊繃，波索納洛正尋求巴西約50萬名警察的支持，使得警察族群成為明年總統大選中不可預期的變數。他的批評者擔憂，波索納洛不斷拉攏警察，恐對民主構成風險。（譯者：李佩珊/核稿：蔡佳敏）1100613