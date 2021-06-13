高雄一名陳姓女子到某手搖飲店購買飲料時，不慎在店前台階摔倒，造成她右側跟骨骨折行動不便，陳女認為認為業者設計不良，又沒防護措施才害她摔倒，向冷飲店求償133萬元，但業者提出證明，台階並非改建，而是建物原始設計且符合法規，高雄地方法院審理後，認定是陳女未注意台階落差，且穿著「高根拖鞋」才導致摔傷，因此判手搖飲業者免賠。

根據判決書記載，陳女於民國108 年8 月30前往某連鎖手搖飲店購買飲料，欲轉身離開之際跌落摔傷，導致右側跟骨骨折之傷害（下稱系爭傷勢），雖經 實施開放性復位及骨內固定手術，迄今仍無法正常行走，一怒之下怒告業者須賠償133萬4千元。

但業者出庭時提出證明表示，飲料店平台與店內地板連接，高度相同，與店外騎樓存有1 階約7公分之落差，符合建築技術規則設計施工規定「樓梯高度在1 公尺以下者得免裝設扶手」之規範。且陳女站上平台點購飲料完畢離開之際，有先低頭查看後方離去，事後再度踏上平台拿取飲料，轉身踩在階梯邊緣時，因她穿著之坡跟拖鞋滑落致重心不穩跌倒，因此認為她在事故發生前已踏上平台2 次、離開1 次，應對櫃檯前有階梯平臺早已熟悉。

法院審理時發現，而系爭平台與騎樓地面落差處及旁邊廣告看板上，均貼有「注意台階，請小心慢走」之警示標語， 且高低落差之存在是飲料店所在大樓之原始設計，並符合相關建築法規。

法官依此認為，騎樓地面與商店1 樓樓地板存在高低落差之設計在日常生活中甚為常見， 依一般生活經驗，但凡有高低落差存在之處所或階梯，利用之行人或消費者均有跌倒之可能，此係日常生活上一般人通常可認識或預期之危險。

又業者已在該高低落差處張貼明顯可見之警示語，提 醒消費者危險發生之可能，且陳女在摔倒前已2 次踏上平台，1 次走下平台，對於上開高低差之存在亦已知悉，事故係因陳女穿著極易重心不穩偏移之高跟拖鞋，且走下平台時復疏未注意踩踏處所致偶發事故，因此判決業者免賠。