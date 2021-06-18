大陸福建某知名連鎖手搖飲店日前驚傳出包，一位余姓婦人買「格雷三兄弟奶茶」給兒子，豈料孩子喝到一半，無論多大力吸，怎麼樣就是喝不到飲料，正當母子倆以為是布丁或涼粉堵塞吸管時，余婦查看透明杯身後，才驚覺底下沉著一隻完整死壁虎，氣得趕緊向店家投訴，孩子看到後立馬狂吐不止。

根據《新浪》報導，大陸福建福州市知名手搖飲連鎖店食安出大紕漏，一名余姓婦人本月14日替兒子買一杯「格雷三兄弟奶茶」，孰料孩子喝著喝著總覺得卡卡的，再怎麼用力吸，就是喝不到奶茶。

起初，余婦以為是布丁或涼粉等配料塞住吸管，遂將杯子接過來，想試圖排除，可她萬萬沒想到，下一秒竟然在透明杯底上看到一隻咖啡色蜷曲物體，嚇得余婦趕緊撕開塑膠封膜，進行二度確認，最後才驚覺那不明物體是一隻死壁虎，當場孩子見狀噁心感湧現、頻頻作嘔，為確保健康無虞，余婦連忙帶小朋友赴醫院檢查。

手搖飲店離譜事件一曝光，該店家除馬上公開致歉外，也承諾會針對內部衛生狀況徹底檢視並改善，同時還承諾誤食事件一周內，若引發任何健康問題，業者將全數賠償。至於壁虎怎麼冒出來的，該店家初步研判，可能是壁虎掉入製作中的布丁後死亡，店員沒注意到又整塊挖入飲料內，不過詳情還有待持續調查釐清。