新北市警局刑事鑑識中心DNA實驗室團隊。（新北市警察局提供）

本8日新北市翡翠水庫上游發現半截無名浮屍，未發現衣物及其他可供辨識身分物品，新北市警局刑事鑑識中心採擷骨髓中未裂解DNA，解碼死者DNA型別，與家屬比對後，確認死者為3月20日在宜蘭縣抹茶山失蹤的阮姓女子。

警方表示，由於死者身分及死因不明，警方不敢大意，透過「全國失蹤人口查詢系統」清查後，於屍體發現2日後聯繫阮女家屬，並採取阮女兒子口腔黏膜進行DNA比對。

新北警刑事鑑識中心表示，由於屍體嚴重腐敗，無法採集唾液及血液進行DNA鑑定，故採集屍體肋骨，由DNA實驗室人員萃取骨髓中未裂解DNA，終解碼死者DNA型別，再與阮女兒子DNA進行親子鑑定，確認死者身分。

新北市警局表示，新北市擁有全國第1個警察機關通過認證的DNA實驗室，除可即時協助無名屍體個案與失蹤人口家屬進行親子鑑定之外，所屬刑事鑑識中心自2019年起系統化清查全國失蹤人口資料，並主動通知失蹤人口家屬進行DNA採樣鑑定，進而另與全國「無名屍DNA資料庫」及新北市政府「收容遊民DNA資料庫」進行親子比對，迄今已成功確認無名屍體逾20人。