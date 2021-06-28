美國佛州邁阿密海灘（Miami Beach）一棟12層樓公寓大廈24日部份坍塌後，至今仍有超過150人失聯，有失蹤者家屬在意外發生後連續接到16通仍下落不明的家人家中的「詭異來電」，每次接起另一頭都沒有聲音，令他們相當揪心，不確定究竟是失聯家人打來的，還是其他原因。

美國佛州12層樓的香普蘭大廈南棟24日凌晨突然部分坍塌。

綜合《紐約郵報》（New York Post）、邁阿密電視台「WPLG Local 10 News」報導，邁阿密海灘香普蘭大廈南棟（Champlain Towers South）24日凌晨突然部分坍塌，至今已造成9人罹難、逾150人下落不明，失蹤者還包括一對住在302室的80多歲老夫妻阿尼．諾金斯（Arnie Notkins）及米莉安．諾金斯（Myriam Notkins）。

PHONE CALLS FROM CONDO: A grandson says his family received more than two dozen telephone calls from his grandparents landline inside Champlain Towers Condo since the collapse. https://t.co/DvFuKdjovg — WPLG Local 10 News (@WPLGLocal10) June 26 2021

他們的外孫賽謬爾森（Jake Samuelson）表示，意外發生至今家人已連續接到16通從祖父母家打來的電話，每次接起後，電話另一頭都沒有聲音。

賽謬爾森說第一通電話是在大樓坍塌後的當天晚上將近10點，當時全家人都坐在客廳，接到電話後心情五味雜陳，同時也相當震驚，因為電話接通後，另一頭平靜無聲。

25日整天下來又連續接到15通來自祖父母家的電話，接下來就沒有任何電話了。

賽謬爾森說每一通電話都讓他們相當揪心，不確定是否真的是祖父母打來的，還是有其他原因，「我們正在設法合理化發生了什麼事、努力尋找答案。」他說祖父母家的電話就放在他們的床頭邊。

87歲的阿尼是一名深受愛戴的體育老師，米莉安則在銀行工作，也是一名房地產仲介。

和諾金斯家3個女兒一起長大的絲穆克樂（Fortuna Smukler）表示，得知諾金斯兩老住在香普蘭大廈南棟時開始覺得失去希望，她希望奇蹟出現。