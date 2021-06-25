美國佛州邁阿密戴德郡（Miami-Dade County）郡長卡瓦（Daniella Levine Cava）25日表示，在邁阿密海灘（Miami Beach）12層濱海公寓大樓局部坍塌事件中，失蹤人數再度攀升，已從99人上升至159人，確認死亡人數也自1人增加至4人。

美國「國家廣播公司」（NBC）報導，目前已確認120名大樓居民的下落，但仍有159人失蹤；搜救人員也發現另外3名被害者的遺體，讓確定傷亡人數增至4人死亡、11人受傷。

卡瓦表示，3名被害者的的身分尚未被確認，但發現新遺體對所有懷抱希望的家屬來說都是「毀滅性的消息」；不過她強調救難人員沒有放棄，仍繼續在殘骸中搜尋倖存者的下落。美國總統拜登（Joe Biden）也已致電卡瓦，表示美國聯邦緊急事故管理總署（FEMA）已準備好向當地提供支援。

邁阿密戴德郡消防局助理局長賈達拉（Raide Jadallah）表示，搜救人員正帶著探測設備，在不穩定且時不時出現小型火災的殘骸中小心翼翼地前進，並說在搜救過程中，他們確實曾聽到疑似有人在敲擊物品的聲音。瑟夫賽德鎮鎮長莎舒爾（Eliana Salzhauer）則指出，搜救行動可能會花上數週的時間。

這棟12層樓高、擁有136個住宅單位的濱海公寓大樓，位於東北走廊的55個住宅單位在當地時間24日半夜約1時30分（台灣時間同日下午1時30分）突然坍塌。目前仍不清楚確切原因，但據稱該大樓多年來持續下陷。