美國太平洋西北地區及加拿大西岸上周熱浪來襲後，氣溫連日創新高。上周五至周一攝氏40度以上的酷暑已造成當地死亡人數破百，除了提高野火機率之外，加拿大大量溶雪也可能引來水患。

美國奧勒岡州政府30日表示，當地已有63人因高溫死亡，其中光是波特蘭所在的蒙諾瑪縣（Multnomah County）就有45人死亡，年齡都是介於44至97歲的中高齡者。

蒙諾瑪縣政府表示，2017至2019年全奧勒岡州只有12人因高溫死亡，但這回熱浪短短一周內就在縣內造成超過3倍死亡人數。當地衛生局官員表示：「這是場真正的衛生危機，突顯極端熱浪足以致死，對身體虛弱的人來說更是如此。」

華盛頓州政府也公布超過20人因高溫死亡，其中光是西雅圖所在的金縣（King County）就有至少13人死亡，年齡介於61至97歲之間。

位於加拿大西岸的卑詩省災情更加嚴重，在6月25至30日間共有超過486人猝死或意外死亡。歷史數據顯示，以往當地5天期間死亡人數約165人。