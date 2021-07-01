在香普蘭大廈南棟坍塌前一刻，其地下停車場已有瓦礫落下並開始滲水。

美國「有線電視新聞網」（CNN）1日報導，一對在佛州濱海瑟夫賽德鎮（Surfside）渡假的夫婦表示，在香普蘭大廈南棟（Champlain Towers South）坍塌前一刻，該大樓的地下停車場已有瓦礫落下，並開始滲水，接著致命坍塌便發生了。

根據報導，在當地渡假的薩米恩托（Adriana Sarmiento）和卡斯迪耶羅（Roberto Castillero），6月24日凌晨經過香普蘭大廈南棟時聽到一聲巨響，接著發現該大樓的地下停車場已有瓦礫落下，並開始滲水，大樓居民也走到陽台上，對剛才的巨響感到困惑。

在幾分鐘後，大樓便發生坍塌，這對夫婦倉皇逃命。他們稍後返回現場，發現兩人剛剛站的地方也被殘骸波及，而陽台上的居民們，則已隨陽台一同消失。該大樓目前已確認有18人不幸喪生，另有147人下落不明。

CNN指出，早在2018年，莫拉比托顧問公司（Morabito Consultants）工程師莫拉比托（Frank Morabito）便曾警告，香普蘭大廈南棟泳池下方的防水層效果不佳，「正對該區域的混凝土造成重大結構性損壞」，並稱若不予以更換，將導致惡化程度「呈指數增長」。但該報告未警告大樓有崩塌風險。

不過目前還不清楚這是否與香普蘭大廈南棟坍塌有關，專家表示，可能需要數個月的調查才能確認原因。東北大學（Northeastern University）土木與環境工程教授薩薩尼（Mehrdad Sasani）先前指出，該大樓坍塌可能源自多種不同因素的綜合影響，包括附近建築工程的震動、放在屋頂上的重型設備、水損害（water damage）、鹽分腐蝕等。