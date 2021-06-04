本土疫情似乎沒有降溫跡象，12日至14日又逢端午連假，中央與各地方縣市府擔心群聚造成疫情一發不可收拾，紛紛勸民眾忍一忍，這幾天待在家不要出去玩，一位屏東滿州民宿業者也擔心民眾鬆懈防疫，自掏腰包花了2萬元租下進入恆春、墾丁的台26線路旁空地，竪起2面大看板，上面分別寫著「醫護人員沒日沒夜工作，只為守護台灣！」、「你怎麼好意思出來玩？」，勸民眾時值疫情非常時期不要過來玩，引發網友熱議。

每逢連假，全省各地就有民眾一窩蜂跑到墾丁、恆春半島旅遊，但當地民宿業者自上月爆發本土疫情以來，大都半自主性歇業配合防疫，不接遊客，如今端午連假即將到，很怕有人忍不住會跑來玩，把疫情帶過來，於是一位民宿業者便自搖腰包，租下恆春台26線路旁的空地，豎起這二面大看板，勸民眾這時候不要來旅遊。

該業者表示，疫情還沒來襲前，他的民宿住房率超過8成，這次因為疫情自主停業不接客人，雖然減少很多收入，但觀光業是永續事業，如果這時不忍耐，造成防疫破口，屆時想挽回已來不及了。

該業者透露，儘管防疫期間多數旅宿餐飲業都自主停業，可是仍有少數業者冒險接客，一旦有人在此確診，形成傳播鏈，不僅恆春半島的醫療難支撐，恐怕整個觀光旅遊業也會崩盤，因而呼籲在地觀光旅宿同業一同響應自主停業。

(中時新聞網)