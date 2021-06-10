近期本土疫情嚴峻，ㄚ頭的手搖飲品牌「不要對我尖叫」6月祭出「挺醫護」活動，凡醫護警消外送員訂購外送就打八折與送配料的優惠，近日再與《請支援收飲》攜手，每日送出百杯手搖飲，輪流分送給為疫情而辛苦的單位。截至目前為止已送出超過千杯飲品。ㄚ頭表示，「戰士們在前線與病毒打仗守護台灣，我們也要守護他們。」

不要對我尖叫和「請支援收飲 Power Drink」合作，協助民眾訂飲料給醫護人員補充能量。（不要對我尖叫提供）

有民間團體訪談了超過 460 位的第一線醫護工作人員，發現他們大多是喝飲料來快速補充能量，但零星的訂飲料，反而可能造成時間隨機、資源浪費的情況，因而發起了「請支援收飲 Power Drink」的計劃，協助大家一起訂飲料給他們喝。雙北民眾近來都自主封城，ㄚ頭坦言零售餐飲業大受影響，但她選擇樂觀面對，出門工作一定會全副武裝，日前也在臉書呼籲粉絲要戴口罩、勤洗手，做好防護工作。

為體恤醫護同仁及基層公務體系的辛勞，台灣房屋宜蘭旗艦店及明昌建設公司邀請女中路城東商圈的店家，其中包括「不要對我尖叫」宜蘭女中店，聯手合捐1000杯飲品，6月9日起至不要對我尖叫宜蘭女中店，只要出示工作服務證，就能領取一杯飲品，至1000杯領完為止。另外在三級疫情警戒解除以前，陽明交通大學附設醫院醫護及市公所職員憑工作證至店消費，均可享有8折優惠。

(中時新聞網)