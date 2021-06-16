配合防疫，民眾減少出門，在家工作的人也增多，為讓WFH的人「喝好一點」，cama cafe推出優惠活動，提供大杯「經典黑咖啡」、「經典拿鐵」與「精品手沖系列」，買6杯送1杯限時優惠。

於6/16日至7/6日間，於全台cama cafe門市購買大杯「經典黑咖啡」、「經典拿鐵」與「精品手沖系列」，可享買6杯送1杯優惠。飲品限大杯 / 同品項 / 同冰熱 / 同領取方式，活動可寄杯或單次領取；不得與門市其他優惠併用。

另外，6/16日至7/06日間，點購cama cafe飲品或餐食，消費滿250元享有9折優惠，到店自取或門市外送皆享有優惠。

cama cafe亦延長外送平台優惠，6/16至7/06日間，凡於Uber Eats或foodpanda點購cama cafe商品，消費金額滿180元，可享現折20元優惠，無論在家或在辦公室，都可享受一杯新鮮現烘的好咖啡。

自家沖煮的咖啡愛好者，6/16日至6/28日期間，於全台cama cafe 門市購買咖啡豆2包以上 (含2包)，享有88折優惠；購買濾掛式咖啡10包以上 (含10包)，享有88折優惠，本活動更可搭配門市外送，將訂購的商品免費送到家，或可選擇門市寄豆服務分次自取提領。