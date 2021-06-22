全國三級防疫警戒未解，民眾無法進入圖書館借書，新竹縣文化局圖書館特別推出「防疫書香宅配通」活動，讓民眾在防疫期間也能輕鬆持續閱讀，並規畫「BTS英語小達人線上夏令營」，讓小朋友宅在家輕鬆學習，參加好玩有趣的課程，保持閱讀好習慣。

縣長楊文科指出，圖書館提供台灣雲端書庫@新竹縣、Hyread網路書店等多個電子書平台，有上萬本線上精選電子書免費看，歡迎民眾多加利用。

書香宅配通活動從26日開報名，只要持有新竹縣公共圖書館借閱證證的民眾，在「竹縣go藝思」臉書粉絲頁完成參與「宅家觀察家」圖文徵集活動，並將貼文成果截圖上傳「防疫書香宅配通」報名網站，即可參與限量100組書箱宅配活動。

文化局指出，每個地址限一次，限量100組名額，將由館員為愛書人精選優質好書驚喜包，免費宅配送到讀者家，讓讀者在家也能補充閱讀心靈雞湯。

文化局並針對兒童暑期活動，推出「BTS英語小達人線上夏令營」，分別在7月19日至23日及8月9日至13日，辦理兩梯次五天半日課程，6月22日到7月5日開放報名及繳費，歡迎暑假後升小一至小三的學童與家長共同參加。

文化局表示，「BTS英語小達人線上夏令營」活動，規畫體適能、動態靜心、動手玩創意、兒童音樂百老匯、甜點DIY等豐富課程，透過線上視訊平台授課，講師們零距離即時與學員互動，讓小朋友宅在家也能透過輕鬆的情境式遊戲，參加好玩有趣的課程。