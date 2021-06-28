李蒨蓉近日在社群網站上分享，夫妻倆人最近的婚姻狀態，引起外界不少的朋友們的關心。今（28日）在社群上分享，老公向前來詢問：「早午餐吃什麼？」讓她意外曝光內心小劇場，公開與大家分享心情，來抒發自己內心的狀態。

李蒨蓉今（28日）在臉書上寫下：「剛上完線上的運動課程，氣喘吁吁的我，才坐下來1秒鐘喝口水，老公就飄過來詢問『今天早午餐吃什麼？』」當下很想直接回答老公：「你去吃沙發啦！」但這句話卻是放默默地在心裡，之後去翻冰箱準備食材，變出了這些早餐，她坦言：「家庭主婦何時，能有自己的人生？我需要一些自己的時間！」

李蒨蓉日前（23日）更是公開分享，最近自己的內心狀態：「居家防疫已經快把人給逼瘋了！夫妻之間的摩擦在所難免，今天我氣到手發抖並爆粗口，不是因為當下的事情有多嚴重，純脆只是因為平時的累積，可見我有多壓抑。」

李蒨蓉經過沉澱思考過後，還是決定繼續維持夫妻倆人的婚姻，曾經寫出一篇文章，分享目前婚姻的心路歷程：「我也想灑脫一個人走走，到頭來最不放心的還是家庭，看著我哭兒子過來抱抱，並跟我兒子說：『媽媽要離婚！』兒子隨後並尋問我，爸爸要跟誰？」 當下我頓悟了！現階段家庭是孩子的全部，我立刻將眼淚吸回去。